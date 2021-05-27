MHP'de 'başka mahfillerle çalışmak' gerekçesiyle disipline sevk

27 Mayıs 2021 Perşembe, 21:46

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Niğde İl Genel Meclisi üyesi Tahsin Eren'in kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yalçın, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından Tahsin Eren ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

'BAŞKA MAHFİLLERLE ÇALIŞMAK'



Tahsin Eren'in, disipline; "il teşkilatı ile uyumsuz çalışmak ve başka mahfillerle çalışmak" gerekçeleriyle sevk edildiği belirtildi.