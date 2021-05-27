MHP'de 'başka mahfillerle çalışmak' gerekçesiyle disipline sevk
MHP Niğde il genel meclisi üyesi Tahsin Eren, kesin ihraç talebiyle, tedbirli olarak disipline sevk edildi. Eren'in disipline sevkinin "başka mahfillerle çalışmak" gerekçesine dayandırıldığı öğrenildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Niğde İl Genel Meclisi üyesi Tahsin Eren'in kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
Yalçın, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından Tahsin Eren ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
'BAŞKA MAHFİLLERLE ÇALIŞMAK'
Tahsin Eren'in, disipline; "il teşkilatı ile uyumsuz çalışmak ve başka mahfillerle çalışmak" gerekçeleriyle sevk edildiği belirtildi.
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