MHP'den 'halkı isyana teşvik' ve 'sivil darbe' suçlaması

23 Ekim 2020 Cuma, 12:19

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın CHP'yi "sivil darbe" ve "halkı isyana teşvik"le suçladığı açıklamasında "MHP olarak bu çirkin oyunları medya üzerinden tezgahlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor, ilgili makamları göreve davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Başını CHP’nin çektiği zillet ittifakı, Gelecek ve Deva Partileri gibi iki mikroskobik oluşumu da yanına katarak politikanın 'küçük altılısı' haline gelmiştir." ifadelerini kullanan Yalçın, "Zillet ittifakının medyadaki ve siyasetteki sözcülerinin uzunca bir süredir sokak eylemleri çığırtkanlığı ve kaos tellallığı yaparak ülkede toplumsal çatışma yaratma peşinde olduğu dikkati çekmektedir." dedi.

"EKONOMİK TABLO GEÇİCİ"

İktidarı savunduğu açıklamalarına "İktidarın her konuya müdahale ettiği ve demokratik ilkeleri çiğnediğini öne sürenlerin son günlerde kriz tellalı, kaos çığırtkanı, kargaşa ve çatışma havarisi kesildiğini" diyerek devam eden Yalçın, Yazar Necdet Saraç'ın bir yazısı üzerinden CHP'yi hedef alıp şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin medyadaki sözcülüğünü üstlenen Necdet Saraç, 15 Ekim günkü yazısında, 'Sokak hazır, muhalefetin silkelenmesini bekliyor' başlığını atarak CHP’nin gerçek niyetini açık etmiştir. Yazısında, 'Muhalefet yalnızca iktidarın uygulamalarını eleştirerek büyüyemiyor. Bütün olumsuz gelişmelere rağmen iktidarın kendiliğinden gitmeyeceği de kesin' diyen Necdet Saraç, seçmenleri sokağa çağırmakta, CHP’yi ve bağlaşıklarına demokrasiye müdahale tavsiyesinde bulunmaktadır. Saraç’ın, bu apaçık provokasyonun arkasında, demokrasiyi rafa kaldırıp gayrimeşru yollardan iktidarı ele geçirerek bir sivil darbeyle CHP’yi iş başına getirme hesapları vardır. CHP sözcüleri ekonomik göstergeler başta olmak üzere çeşitli bahanelerle meşru hükümeti devirmek için halkı isyana teşvik etmekte, toplum kesimleri arasında kin, nefret ve ötekileştirme tohumları ekmektedir. Geçici ekonomik tabloyu, dış politikada yaşanan sorunları ve uzun süren pandeminin biriktirdiği bıkkınlığı toplumsal öfkeye dönüştürmeye çalışan CHP; buradan demokrasiye müdahale için gerekçe çıkarmaya çalışmaktadır. Oysa halk iktidara ve Cumhur İttifakına desteğini sürdürmektedir.

Halkın iktidara ve Cumhur İttifakına desteğini sürdürdüğünü öne süren Yalçın, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Öfke birikimi halkta değil, iktidara uzanamayan CHP ve yancıları arasındadır. Gezi ve 15 Temmuz benzeri yeni bir macerayla sosyal kaos yaratma peşinde koşan CHP, anlaşılan geçmişte yaşananlardan ibret almamakta ısrarcıdır. MHP olarak bu çirkin oyunları medya üzerinden tezgâhlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor, ilgili makamları göreve davet ediyoruz."