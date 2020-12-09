MHP'den Korkusuz yazarına çirkin sözler
MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu için belden aşağı ifadeler kullandı.
MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu'nu hedef aldı.
Memduh Bayraktaroğlu, bir süredir hem köşesinde hem de kendi Youtube kanalında MHP'yi ve Devlet Bahçeli'yi eleştiriyordu.
MHP'li İsmet Büyükataman ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Bayraktaroğlu için belden aşağı sözler sarf etti.
Büyükataman, "Fıkra anlatıyorum diyerek kendi bilinçaltını yansıtan, belki de çocukluğunda yaşadığı acı tecrübeleri cami ve imama uyarlayarak anlatan ahlak yoksunu, İslam düşmanı Bayraktaroğlu; şehitlerimize dil uzatacak kadar bu milletin değerlerinden ve vicdanından uzak bir mankurttur" diye belirtti.
MHP'li İsmet Büyükataman'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaları şu şekilde:
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Uzmanlar açıkladı: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
- Tartışma yaratan fotoğrafa ilişkin ilk açıklama
Video Haberler
- İstanbul'da kan donduran cinayet
- Bodrumlulardan 'koronavirüs' çağrısı: Gelmeyin
- İnsanlığın bittiği an! Oracıkta can verdi
- Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi
- Yetkililer skandal olayın görüntülerini paylaştı
- Güzellik kraliçeleri ölümden böyle döndü
- Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
- Sosyal medyada paylaşıldı! Erdoğan'a videolu mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Uzmanlar açıkladı: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
- Tartışma yaratan fotoğrafa ilişkin ilk açıklama