MHP'den Korkusuz yazarına çirkin sözler

09 Aralık 2020 Çarşamba, 08:38

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu'nu hedef aldı.

Memduh Bayraktaroğlu, bir süredir hem köşesinde hem de kendi Youtube kanalında MHP'yi ve Devlet Bahçeli'yi eleştiriyordu.

MHP'li İsmet Büyükataman ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Bayraktaroğlu için belden aşağı sözler sarf etti.

Büyükataman, "Fıkra anlatıyorum diyerek kendi bilinçaltını yansıtan, belki de çocukluğunda yaşadığı acı tecrübeleri cami ve imama uyarlayarak anlatan ahlak yoksunu, İslam düşmanı Bayraktaroğlu; şehitlerimize dil uzatacak kadar bu milletin değerlerinden ve vicdanından uzak bir mankurttur" diye belirtti.

MHP'li İsmet Büyükataman'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaları şu şekilde: