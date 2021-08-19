MHP’li belediye başkanı, ağabeyini vekaleten başkan yardımcısı atadı
MHP’li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, belediyede 5 birimin müdürlüğünü yürüten ağabeyini, bu kez de vekaleten belediye başkan yardımcısı olarak atadı.
MHP’li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, ağabeyini vekaleten belediye başkan yardımcısı olarak atadı!
Başkan Çiftçi, belediyede 5 müdürlükten sorumlu olan ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi’yi bu kez de vekaleten belediye başkan yardımcılığına atadı.
Halil İbrahim Çiftçi
AĞABEYİ AYRICA 5 MÜDÜRLÜKTEN SORUMLU
3 başkan yardımcısı bulunan Çayeli Belediyesi’nde Tahir Aksoy ‘Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, Genç Sami Çomoğlu ‘İtfaiye Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nden, Belediye Başkanının ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi ise ‘Fen İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden sorumlu.
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