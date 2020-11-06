MHP'li Belediye Başkanı madene karşı çıktı: "Üstü 'altın'dan değerlidir"

06 Kasım 2020 Cuma, 21:57

Tokat'ın Erbaa ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Ertuğrul Karagöl, Sakarat ve Boğalı yaylalarında 'siyanürlü altın arama' çalışmalarına tepki gösterdi. Karagöl, altın arama çalışmalarına karşı başlatılan kampanyaya destek vererek, "Erbaa'nın üstü 'altın'dan değerlidir" dedi.

Erbaa ilçesinde yer alan Sakarat ve Boğalı yaylalarında iddiaya göre altın arama' çalışmaları yapılıyor. İki gün önce sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya Erbaa Belediye Başkanı MHP'li Karagöl de destek verdi. "Siyanürlü altın arama çalışmalarının Kozlu ve Çerkesfındıcak köylerine zarar vereceğini" belirten Erbaalılar imza kampanya başlattı.

MHP'li başkan Karagöl, altın arama sondaj çalışmalarına karşı doğalarını savunmak için 'Yeşil Erbaa Çevre Platformu'nun kuruluşuna katılarak, "Sakarat ve Boğalı yaylalarımızda açılması planlanan altın madeninin evimiz olan Erbaa’mıza,Tokat ve Amasya’da yaşayan hemşehrilerimiz ve bölgede yaşayan tüm canlılara karşı zararları ile ilgili toplantıya katıldım" dedi.