MHP'li Enginyurt'tan şaşırtan açıklama: Yeni nesilde AKP düşmanlığı var
Tanrı Dağları'nda uluma videosu sosyal medyada gündem haline gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt son yaptığı açıklamayla da dikkat çekti. Enginyurt, 18-25 yaş arasındaki gençlerde AKP düşmanlığı olduğunu söyledi.
Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında konuşan Enginyurt dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Enginyurt, "Kızım ve oğlum okudukları okullarda Cemal Enginyurt’un çocukları olduklarını söylemiyorlar. Öyle bir ihtiyaç hissetmiyorlar, ‘Biz önce kendimiz olalım’ diyorlar. Ben onlara bunu öğrettim. Yeni nesil çok zeki gelişiyor. Yeni nesil kendine güveniyor, mirasyedi bir nesil olmamak istiyor." diye konuştu.
Enginyurt, "Benim çocuklarım benim partimle gurur duyuyor. Yeni nesil gençlikte, bunu Cumhur İttifakı eksenin söylemeyeceğim ama arkadaşlarımız da alınmasın ben onları çok seviyorum. Yeni nesilde bir AK Parti düşmanlığı var, bunu görürler inşallah. Dikkate alırlar umarım. 18 -25 yaş arası gençlikte müthiş bir AK Parti düşmanlığı var bunu çözümlemeleri gerekiyor. AK Parti düşmanlığı, AK Partili bir siyasetçinin evladı için AK Partili olduğunu söylerken bazen çekince yaratıyor. Bizim çocuklarımızın öyle bir sıkıntısı yok, bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Başları dik geziyor." ifadesini kullandı.
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