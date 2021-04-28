MHP'li Gölbaşı Belediyesi LÖSEV'in ilanını kaldırıp kendi tanıtımını astı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 15:57

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki billboardlarda bulunan LÖSEV afişleri belediye tarafından kaldırıldı. “Ramazan bağışlarımızla önce çocuklar iyileşsin” yazılı LÖSEV ilanları yerine belediyenin faaliyetlerini anlatan tanıtım reklamları asıldı.

LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, MHP’li Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e tepki gösterdi. “Yazıklar olsun Ramazan Efendi” diyen Ezer, tepkisini şöyle aktardı:

“Ramazan ayında çok büyük işlere imza attın. Lösemili bir yavrumuzun ve annesinin posterini kendi afişinle kaplattın. Lösemili yavrularımızın fitre ve zekatını engelledin. Helal olsun sana. Vebali boynuna. Yarın makamına 3 km uzaklıktaki hastanemize gel de yatan 50 lösemili çocuğumuza ve anne- babalarına bir açıklama yap Gölbaşı Belediye Başkanı. Oldu olacak tamamen bedava tedavi olan çocuklarımızın serumlarını, ilaçlarını da kes.”

BAŞKAN YAVAŞ’A ŞİKAYET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Şimşek’i şikayet eden Ezer, “Herhalde bunu Türkiye ‘de bir tek Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Bey yapardı. LÖSEV’in izinli Ramazan brandasının üstünü hemen kendi reklamı ile kapatmış. Herhalde lösemili bir çocuğumuzun 3 kuruş fitresini engellemek bir tek ona nasip oldu. Tam 1 yıl ruhsatımızı vermemek de” dedi.

“ÇOK MU HOŞUNUZA GİTTİ”

Ezer lösemili bir çocuk ile annesinin fotoğrafının yer aldığı ilanların kaldırıldığını vurgulayarak, “Bu anne ile lösemili yavrusunun bu bakışlarının üzerini kapattınız. Reva mı bu? Reva mı lösemili bir çocuğumuza gelecek olan fitreyi ve zekatı engellemek. Çok mu hoşunuza gitti evinde kaynayacak bir çorbayı dökmek” diye tepkisini sürdürdü.

“İZİNLERİ YOKTU”

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskinler, billboardların belediyelerine ait olduğunu ve LÖSEV’in afişler için izin almadığını söyleyerek, “Bizden izin alsalardı zaten yardımcı olurduk. Rutin afişlemeye çıkıldığında brandayı yapan firma söylediğimiz yerlere asar. Firma orada ne vardı bilmez. Biz de oralarda ne var diye gezmiyoruz. Temeldeki sıkıntı şu bizden izinli olan bir şey olsa bizim haberimiz olurdu” diye konuştu.

“BELEDİYENİN İÇİNDE AFİŞLERİ VAR”

Belediyenin içinde LÖSEV’in afişleri olduğunu belirten Keskinler, LÖSEV yetkililerinin kimden izin aldığını bilmediğini aktararak, “Bizim LÖSEV ile ilgili bir şeyimiz olmaz” dedi.

AKP'Lİ İLÇE BELEDİYESİ DE LÖSEV'E TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Cumhur İttifakı’nın bir diğer belediye başkanının ise daha 7 gün önce (21 Nisan 2021) LÖSEV’in çalışmalarını tebrik ettiği görüldü. AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, LÖSEV’i sosyal medya hesabından şöyle tebrik etti:

“Kısa adı LÖSEV olan bu vakfa yapacağınız her destek meleklerimiz, çiçeklerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımıza bir hayat olacak. Sevabı misli mislidir. ‘Bir insanın ölümü bir alemin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşu...’ Bir sürü çile, cefa ve eziyete rağmen yıllardır bir çocuğumuzu nasıl hayata döndürürüz, nasıl sağlıklı yaparız diye çabalayan bir vakıftır. Çok güzel hizmetleri var. Üstün Ezer hocayı tanırım, yıllardır ömrünü kanserli olan çocuklarımıza adamış değerli bir hekimdir. Burada Üstün Ezer hocayı bu hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. LÖSEV’e desteklerinizi bekliyoruz.”