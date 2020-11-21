MHP'li Yalçın: CHP, diyalektik materyalizmin laboratuvarında siyasi mutasyona uğradı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mektubuna ilişkin yeni bir açıklama yaparak bir kez daha Çakıcı'ya sahip çıktı ve yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, organize suç örgütü elebaşı olduğu gerekçesiyle hüküm giyen Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mektubuna ilişkin tartışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Yalçın, “MHP’yi hukuk dışı oluşumlara sahip çıkmakla suçlayan saçma iddialar gündeme getirilerek kurgulanmaya çalışılan suni imajın, üzerimize yapıştırılmak istenmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Açıklamasında CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ithamlarda bulunan Yalçın, “Anayasa çalışmasını inkâra yeltenmesine ve bu ihanetin üzerini boş ithamlarla partimize saldırarak örtmeye çalışmasına seyirci kalmayacağız. Mafya ve yeraltı dünyası yaveleri, millî devlet sürecini akim bırakmaya dönük ihanetin üstünü örtmeye yetmeyecektir. CHP’nin başı Kemal Kılıçdaroğlu; tezgâhlamaya çalıştığı kirli oyunların iç yüzünü, siyasi tartışmayı çıkmaz sokağa saptırarak halktan kaçıramayacaktır. CHP’li hadsiz Engin Altay’ın lağımdan ses verircesine sarf ettiği çukur siyaseti tabiri, bu partiyi içine düştüğü fosseptikten kurtaramayacaktır” dedi.
“CHP MATERYALİZM LABARATUVARINDA MUTASYONA UĞRADI”
Yalçın, “Atatürk’ten sonra CHP’nin kodlarına Marksizm şekil vermiştir. Diyalektik materyalizmin laboratuvarında siyasi mutasyona uğrayan CHP; o gün bugündür isyan, ihanet, devlet ve millet düşmanlığı gibi Marksist anlayışın karakteristiğini yansıtan bir politikanın çevrimindedir. CHP; sahte barış havarisi, hovarda demokrasi âşığıdır. CHP demek, yalan rüzgârı demektir. CHP demek; öfke, kin ve nefret yüklü bulutlar, kavga ve kaos sağanağı demektir” dedi.
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