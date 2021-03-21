MHP'li Yıldız'dan 'HDP'ye açılan kapatma davasına' ilişkin açıklama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kapatma davası açılan bir partinin yetkili organlarınca kendiliğinden kapatma kararı alınmasının, bazı partililerin yasaklı hale gelmekten kurtarılması, partiye ait menkul ve gayrimenkullerin kaçırılması yolunu açmayacağını ifade etti.
Yıldız, HDP'ye kapatılma davası açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, siyasi parti kapatma davalarına ilişkin Anayasa'nın 108. maddesini iptal ettiğini hatırlattı.
Bu maddenin iptal edilmesinin çeşitli mecralarda yanlış yorumlandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:
"Bir siyasi partinin kapatılması davası açıldıktan sonra,
davalı partinin yetkili organları tarafından kapatılma kararı alınması yoluyla, bazı partililerin yasaklı hale gelmekten kurtarılması, partiye ait menkul ve gayrimenkullerin kaçırılması ve davanın etkilerinin önlenmesinin yolu açılmış değildir. Anayasa 68 ve 69'uncu maddeleri ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 110. maddesi, kendiliğinden kapatma (infisah) işlemiyle kanuna karşı yapılacak hileye, hukuk sahtekarlığına izin vermez. Siyasi partinin infisahı hallerinde Anayasa Mahkemesinde açılan kapatma davasının mal ve siyasi yasaklarla ilgili kısmının yürütülmesine devam edilir."
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Cumhurbaşkanı kararıyla Diyarbakır il sınırı değişti
- 320 milyon TL'lik ihale
- Cinsel ilişkiye girmediği için mahkeme haksız buldu
- Gergerlioğlu'nun namazları kabul olunmaz
- Uğur Şahin: 'Karantinaya ihtiyaç kalmayacak'
- Pedofiliyi savunan profesörden Erdoğan'a teşekkür
- Seçimi AKP’ye kazandırma hedefi
- Zeytinyağına 20 yıl sonra yasak geldi
- Cübbeli'den Erdoğan ve diğer siyasetçilere teşekkür