MHP'nin gazetesi: Ekmeğe ulaşamayan insan kalmadığını kim söyleyebilir?

MHP'nin yayın organı Türkgün Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş, MHP'nin 'askıda ekmek' kampanyasını savunmak için kaleme aldığı yazısında ilginç sözler sarf etti.

Karataş, "Ekmeksizlerin dünyadan haberi yok" başlıklı yazısında kampanyanın ekonominin durumuyla ilgisi olmadığını öne sürüp "Ekmeği paylaşmanın yoksullukla, ekonominin genel gidişatıyla bir ilgisini kurup, buradan bir siyaset üretmek kelimenin tam anlamıyla zavallılıktır." dedi.

MHP'li yazar, yazısının devamında ise "Bu kampanyanın amacı da, hedefi de bellidir. Muhtaçlık yaşayanlar dünyanın her yerinde, her ülkesinde, her rejiminde mutlaka vardır. ABD’den Norveç’e, AB üyelerinden petrol zengini devletlere kadar, refahı en yüksek ülkelerde hiç fakir bulunmadığını, ekmeğe ulaşamayan insan kalmadığını kim söyleyebilir? İstisnasız her ülkede temel ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşayan, ekmek alamayan, yardıma muhtaç insanlar vardır. Bunlar var diye o ülkelerin ekonomilerini çökmüş, fukaralığın her yanı sarmış olduğunu mu söyleyeceğiz?" diye yazdı.

ERDOĞAN SÖYLEMİŞTİ

Oysa ekmeğe ulaşamayan insan kalmadığını bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iddia etmişti. Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken MHP'nin, "askıda ekmek" kampanyasına muhalefetten eleştirilerin geldiğinin dile getirilmesi üzerine "Her şeyi bizden öğrenmeyin. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah, bugün asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyiyle birçok ülkeyi geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun, şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.