Milan'dan Olivier Giroud açıklaması

Milan, sağlık kontrollerinden geçirdiği Fransız yıldız Olivier Giroud ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:45
Milan'dan Olivier Giroud açıklaması
Abone Ol google-news

İtalya Serie A ekibi Milan, Chelsea'nin Fransız santraforu Olivier Giroud ile sözleşme imzaladığını duyurdu. 

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 34 yaşındaki oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceği ve transferden duyulan mutluluk dile getirildi.

Fransa Milli Takımı ile EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) iki maçta forma giyen Giroud, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 11 gol kaydetmişti.

Milan, transferi şu paylaşımla açıkladı:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler