Paris Saint Germain'de Achraf Hakimi, Covid-19'a yakalandı
Paris Saint-Germain'de Covid-19 testi pozitif çıkan Achraf Hakimi, karantinaya alındı.
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in yeni transferi Achraf Hakimi'nin Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği öğrenildi.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre testi pozitif çıkan 22 yaşındaki futbolcu, karantinaya alındı ve takımının bugün Chambly ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almadı.
Yaklaşık 60 milyon avro ve ek ücretler karşılığında Inter'den Paris Saint-Germain'e transfer olan Faslı futbolcu, yeni takımının Le Mans'a karşı oynadığı hazırlık maçında 45 dakika forma giymiş ve bir asist yapmıştı.
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