Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a deprem hatırlatması: "Kaç okula güçlendirme yapıldı?"

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:03

CHP’li Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a depreme dayanıksız olan okullarla ilgili soru önergesi verdi. Bülbül, "Deprem ülkesi olan ülkemizde binaların depreme dayanıklılıkları ve mevzuata uygunlukları önem arz etmektedir. Bu açıdan okulların depreme karşı dayanıklılıkları da içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçte irdelenmesi gereken bir diğer husustur" dedi.

"CİDDİ SORUN DOĞACAK"

Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bülbül, "Pandemi şartları içerisinde akla gelen ilk kavram okullarda sosyal mesafenin nasıl sağlanacağı ve okullarda yaşanacak yoğunluktur. Öğrenciler arasındaki mesafenin korunması, okul ve sınıf nüfuslarının fazla olmamasından hatta azaltılmasından geçmektedir. Bu açıdan baktığımızda, son 6 ay içerisinde pek çok ilde depreme dayanıklı olmayan pek çok okulun tespit edildiği bilinmektedir. Bu okulların bazıları hakkında yıkım kararları mevcut olup bazıları hakkında ise güçlendirme çalışmaları yürütülmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu okullar ise bilinmemektedir. Yıkım kararının sonuçları hakkında gerekli tedbirler alınmazsa diğer okullarda yoğunluklar artacağından ciddi bir sorun doğacaktır" dedi.

"DAYANAKSIZ OKULLARIN TESPİT EDİLMESİ GEREKİR"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre sadece Aydın’da 760 devlet okulundan 160'ının depreme dayanıklı olmadığını söyleyen Bülbül, bu okullarda eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine nerede ve nasıl devam edeceği konusunda açıklama yapılmamasına dikkati çekti.

Bülbül, "Bugün pandemi sürecinde okullar 21 Eylül’de fiziken açılacaktır. Depreme dayanıksız, yıkım kararı bulunan okulların kullanılamayacağı ve bu kapsamda diğer okulların yoğunluğunun artacağı düşünüldüğünde, bu konu hakkında açıklama yapılması gerekmektedir. Çünkü yaşadığımız süreçte okulların düşük yoğunluklu olması gerektiği açıktır. Bu kapsamda depreme dayanıksız okulların tespit edilmesi ve güçlendirilmesi çalışmaları sadece Aydın değil Türkiye genelinde tespit edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bülbül, Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergedeki sorular şöyle:

- Son 6 ay içerisinde Türkiye genelinde kaç okulun depreme dayanaksız olduğu tespit edilmiştir?

- Son 6 ay içerisinde Türkiye genelinde kaç okul hakkında güçlendirme çalışmaları yürütülmesine karar verilmiştir?

- Güçlendirme çalışmaları yürütülmesine karar verilen okulların kaçında çalışma yürütülmüştür?

- Henüz güçlendirme çalışması yürütülmeyen okullar hakkında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ne zaman başlayacaktır?

- Son 6 ay içerisinde Türkiye genelinde kaç okul hakkında yıkım kararı verilmiştir?

- Yıkım kararı verilen okullardan kaçı yıkılmıştır?

- Yıkım kararı mevcut olan ancak yıkımı gerçekleşmeyen okullar ne zaman yıkılacaktır?

- Yıkım kararı bulunan okullar yerine kaç okul inşa edilecektir?

- Yıkım kararı bulunan okullarda öğrenci nüfusu ne kadardır?

- Yeni inşa edilmesi planlanan okullar yerine belirlenen geçici okullar kaç tanedir?

- Aydın’da tespit edilen depreme dayanıksız okulların güçlendirilmesi için çalışmaları hangi okullarda yürütülmektedir?

- Aydın’da Yıkım kararı bulunan okullarda öğrenci nüfusu ne kadardır?

- Aydın’da yıkım kararı bulunan okullar yerine hangi okullar geçici okul tespit edilmiştir ve bu okulların nüfusu ne kadardır?