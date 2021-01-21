Milli Emlak'ın 'eski’ diye sattığı limuzin “sıfır” çıktı

21 Ocak 2021 Perşembe, 14:19

2014 model Proton Perdana marka limuzin “ekonomik ömrünü doldurduğu” gerekçesiyle geçen yıl ekim ayında satıldı. 2014 yılında Başbakanlık envanterine giren araç ultra lüks özelliklere sahip. Henüz 6 yaşındayken elden çıkarılan limuzinin neredeyse hiç kullanılmadığı ortaya çıktı. Aracı Milli Emlak’tan satın alan Konyalı bir kişi, sadece 505 kilometre kullanıldığı anlaşılan aracı yeniden satışa çıkardı. Araç tahmini bir kez Ankara-İstanbul seyahati kadar yol yapmış. Limuzinin yeni sahibi, aracı aldıktan sonra 110 kilometre daha kullandıktan sonra satışa çıkardı. Sosyal medya üzerinden satış ilanı verilen araç için 1 milyon 500 bin lira isteniyor.

MİLLİ EMLAK ARACI 350 BİN TL’DEN SATIŞA ÇIKARDI

Limuzin, Milli Emlak tarafından Susuzköy Depo İdare Amirliği’nde 1 Ekim 2020’de ihale yolu ile satışa çıkarıldı. Araç için belirlenen tahmini bedel ise 350 bin TL oldu. İhaleye teklif vermek isteyenlerden 105 bin TL geçici teminat talep edildi. Araç ihalesinin kaç lira bedelle kazanıldığı bilinmiyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, geçen yıl aracın nerede olduğunu bilgi edinme kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sormuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş imzalı yanıtta, aracın trafikten çekilip ihale ile satışa çıkacağı bilgisi verilmişti.

SİPARİŞLE ÖZEL OLARAK ÜRETİLİYOR

Proton Perdana marka 3500 cc motor hacmine sahip limuzin sipariş 277 beygir güce sahip. Aracın tüm parçaları ise Japon otomotiv şirketi Honda tarafından üretildi. Aracın en önemli özelliği ise hafif bir zırha sahip olması. Proton Perdana marka limuzinin sıfırı ise sadece sipariş üzerine üretiliyor ve tahmini fiyatı donanıma göre 3 milyon liraya kadar çıkabiliyor.



