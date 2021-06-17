Milli güreşçi Sevim Akbaş, Bulgaristan'da gümüş madalya kazandı
Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kızlarda Sevim Akbaş, gümüş madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 49 kiloda Sevim, finalde Ukraynalı Maria Yefremova'yla karşılaştı. Avrupa şampiyonu rakibine finalde kaybeden Sevim, gümüş madalyayı boynuna taktı.
Daha önce serbest stilde 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı da 5'e yükseldi.
Turnuvada yarın finalde kızlarda 53 kiloda Tuba Demir, Rus rakibi Natalia Khramenkova'yla finalde altın madalya için karşılaşacak. 61 kiloda Büşra Efe ise bronz madalya kazanmak için mücadele edecek.
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