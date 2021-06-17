Milli güreşçi Sevim Akbaş, Bulgaristan'da gümüş madalya kazandı

17 Haziran 2021 Perşembe, 23:37

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 49 kiloda Sevim, finalde Ukraynalı Maria Yefremova'yla karşılaştı. Avrupa şampiyonu rakibine finalde kaybeden Sevim, gümüş madalyayı boynuna taktı.

Daha önce serbest stilde 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı da 5'e yükseldi.

Turnuvada yarın finalde kızlarda 53 kiloda Tuba Demir, Rus rakibi Natalia Khramenkova'yla finalde altın madalya için karşılaşacak. 61 kiloda Büşra Efe ise bronz madalya kazanmak için mücadele edecek.