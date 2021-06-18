Milli güreşçiler Bulgaristan'da birer gümüş ve bronz madalya daha kazandı
Milli güreşçiler Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya daha kazandı.
Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler 2 madalya daha kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlarda 53 kiloda Tuba Demir finalde Rus rakibi Natalia Khramenkova'ya yenildi ve gümüş madalyada kaldı.
Kızlarda 61 kiloda Büşra Efe ise üçüncülük maçında Macaristan'dan Viktoria Borsos'u yenerek bronz madalya elde etti.
Kızlarda toplamda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde Avrupa 4.'sü oldu.
Daha önce serbest stilde de 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin organizasyonundaki madalya sayısı da 7'ye yükseldi.
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