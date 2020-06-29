Milli Saraylar da 'Fatih'i sergileyecek

29 Haziran 2020 Pazartesi, 12:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İtalyan ressam Bellini'nin resmettiği Fatih Sultan Mehmet tablosunu almasının ardından Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar’da Fatih Sultan Mehmet portrelerini sergileyeceklerini duyurdu.

Milli Saraylar, Müzesi'nde Venedikli ressam Paolo Veronese ve Halil Paşa’nın Fatih Sultan Mehmet portrelerinin Resim Müzesi’nde sergilenmeye başlanacağını açıkladı.

İBB, geçen hafta Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örneği Londra'da yapılan açık artırmada 935 bin sterline (yaklaşık 8 milyon lira) satın almıştı. Portrenin öncelikle İBB'nin Saraçhane binasında sergileneceği açıklanmıştı.

Milli Saraylar da kendi koleksiyonunda bulunan Fatih Sultan Mehmet tablolarını sergileme kararı aldı.

Milli Saraylar’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en zengin portre koleksiyonuna sahip Resim Müzesi, Venedikli ressam Veronese ve Halil Paşa’nın Fatih portrelerini ilk defa sergilemeye hazırlanıyor. Müzenin sonbaharda açılacak yeni bölümlerinde Zonaro, Hasan Rıza ve Feyhaman Duran'ın Fatih portreleri de yer alacak” ifadeleri kullanıldı.

Resim Müzesi'nde sergilenecek Fatih Sultan Mehmet portreleri şöyle: