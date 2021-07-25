Milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel İspanya'da finalde karşılaşacak
ATP Challenger turnuvası Open Ciudad de Pozoblanco'nun finalinde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel İspanya'da finalde karşı karşıya gelecek.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya’nın Pozoblanco kentinde düzenlenen turnuvada Cem İlkel; Alman, Japon ve Hollandalı rakiplerini geçerek yarı finalde elemelerden gelen Belçikalı tenisçi Michael Geerts ile karşılaştı.
Geerts'i 6-2, 6-7, 6-4'lük 3 sette yenen Cem İlkel, kariyerinin 4. challenger finaline adını yazdırdı.
Altuğ Çelikbilek ise Tunuslu, Rus ve İspanyol rakiplerini geçerek yarı finalde 2 numaralı seri başı Fransız Gregoire Barrere’nin rakibi oldu.
Çelikbilek skor 4-6, 6-3, 1-1 iken sakatlık nedeniyle 3. sette dünya 135 numarası Barrere’nin maçtan çekilmesiyle finale yükseldi.
Türkiye toprakları dışında bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin oynayacağı ilk final olma özelliği de taşıyan Çelikbilek-İlkel karşılaşması, bugün TSİ 22.00’de başlayacak.
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