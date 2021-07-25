TOKYO 2020 | Chen Lijun, iki olimpiyat rekoru ile altın madalya kazandı
Çinli halterci Chen Lijun, silkmede iki olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda halterde erkekler 67 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.
Çinli halterci Chen Lijun, silkmede 187 kilo toplamda 332 kilo kaldırarak olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Kolombiyalı halterci Edwin Mosquera, toplamda 331 klio ile gümüş madalyanın sahibi olurken İtalyan halterci Mirko Zanni ise 322 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.
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