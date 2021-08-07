Milli voleybolcular hakkında skandal sözler

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:16

AKP'nin Kayserili siyasetçilerine yakınlığıyla bilinen Casati Boya’nın sahibi Zafer Bağkale, Facebook hesabından milli voleybolcuların fotoğrafın tepki çeken bir yorum yazdığı ortaya çıktı.

Bağkale, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularının "Tebrikler kızlar" notuyla paylaşılan fotoğraflarına “Kız voleybol takımında ben maça konsantre olamıyorum federasyona söyleyin bacaklarına uzun don giysinler yoksa işimiz kötü” diye yazdığı görüldü. Bağkale'nin yorumu, sosyal medyada da tepki topladı.

İşte o paylaşım:

NE OLMUŞTU?

İlahiyatçı İhsan Şenocak’ın milli voleybolcularla ilgili “İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın. Sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin”