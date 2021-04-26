Mimar Sinan'ın eseri kahvaltı salonuna çevrildi
Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a, Hürrem Sultan adına yaptırdığı Haseki Külliyesi’nin bir bölümünün kahvaltı salonuna dönüştürüldüğü ortaya çıktı.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2010’da restore edilerek müze olacağı açıklanan Mimar Sinan yapısı Haseki Külliyesi’nin bir bölümünün "Külli-ye" adıyla kahvaltı salonuna dönüştürüldüğü ortaya çıktı.
Twitter’da Önder Kaya adlı bir kullanıcı "Haseki Külliyesi’nin bir kısmını bir kahvaltı salonuna kiralanınca böyle bir tabela çıkmış ortaya" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, yer alan fotoğrafta "Külli'ye Kahvaltı Salonu" tabelasının olduğu görüldü.
Bir dönem Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Haseki Külliyesi’nin bir bölümünün kahvaltı salonuna çevrilmesine tepki gösterdi. Polat, "Vakıflarda 3 yıl çalışıp müzesini hazırlamıştım. Vitrini, Belgeseli, logosu, kitabı bile dahil bitmişti. Bu haldeyken Diyanet’e devredildi, 10 yıldır bahçesinde lahana yetiştiriliyor. Hayrat vakıf eseri kahvaltıcı olmuş çok mu?" ifadelerini kullandı.
Haseki Külliyesi Mimar Sinan’ın ilk eserlerinden. Vakıflarda 3 yıl çalışıp müzesini hazırlamıştım. Vitrini, Belgeseli, logosu, kitabı bile dahil bitmişti.— Mahir Polat (@mhrpolat) April 25, 2021
Bu haldeyken Diyanete devredildi, 10 yıldır bahçesinde lahana yetiştiriliyor. Hayrat vakıf eseri kahvaltıcı olmuş çok mu? https://t.co/Agdini7MvD
DİYANET'E BAĞLI
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2010’da İstanbul’da bulunan tarihî Haseki Külliyesi’nin restore edilerek müze yapılacağını açıklamıştı. Külliyenin 1977’den bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet verdiği biliniyor.
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