Mimar Sinan'ın eseri kahvaltı salonuna çevrildi

26 Nisan 2021 Pazartesi, 10:29

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2010’da restore edilerek müze olacağı açıklanan Mimar Sinan yapısı Haseki Külliyesi’nin bir bölümünün "Külli-ye" adıyla kahvaltı salonuna dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Twitter’da Önder Kaya adlı bir kullanıcı "Haseki Külliyesi’nin bir kısmını bir kahvaltı salonuna kiralanınca böyle bir tabela çıkmış ortaya" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, yer alan fotoğrafta "Külli'ye Kahvaltı Salonu" tabelasının olduğu görüldü.

Bir dönem Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Haseki Külliyesi’nin bir bölümünün kahvaltı salonuna çevrilmesine tepki gösterdi. Polat, "Vakıflarda 3 yıl çalışıp müzesini hazırlamıştım. Vitrini, Belgeseli, logosu, kitabı bile dahil bitmişti. Bu haldeyken Diyanet’e devredildi, 10 yıldır bahçesinde lahana yetiştiriliyor. Hayrat vakıf eseri kahvaltıcı olmuş çok mu?" ifadelerini kullandı.

Haseki Külliyesi Mimar Sinan’ın ilk eserlerinden. Vakıflarda 3 yıl çalışıp müzesini hazırlamıştım. Vitrini, Belgeseli, logosu, kitabı bile dahil bitmişti.



Bu haldeyken Diyanete devredildi, 10 yıldır bahçesinde lahana yetiştiriliyor. Hayrat vakıf eseri kahvaltıcı olmuş çok mu? https://t.co/Agdini7MvD — Mahir Polat (@mhrpolat) April 25, 2021

DİYANET'E BAĞLI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2010’da İstanbul’da bulunan tarihî Haseki Külliyesi’nin restore edilerek müze yapılacağını açıklamıştı. Külliyenin 1977’den bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet verdiği biliniyor.