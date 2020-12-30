Ankara’ya yeni AOÇ

30 Aralık 2020 Çarşamba

Mevcudunda talan hız kesmeden sürüyor, ancak yeni umutlar da yeşeriyor

Atatürk’ün kentleşme, tarım ve örnek projeler yaratma yaklaşımının kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından hiç anlaşılmadığının en büyük kanıtıdır Atatürk Orman Çiftliği... İktidara gelen, kendini yetkili ve gerekçesini “haklı” bulan herkes AOÇ’yi bir ucundan tırtıklamış. Kimi üniversite yapıyoruz diye büyük parça koparmış, kimi askerlere “lojman lazım” gerekçesiyle, darbelerden sonra gözünü Atatürk’ün emaneti olan AOÇ’ye dikmiş. Şu anda başkentin merkezi noktalarında kalan yerleşim yerlerinin eski imar altlıklarına bakınca altından mutlaka Ata’nın mirası çıkar. Gazi Üniversitesi, çok sayıdaki askeri lojman ve hatta bazı toplu konut projeleri...

Arsa kalmamış gibi

Bu tırtıklamalar, mevcut iktidar döneminde yıkıma dönüştürüldü. Melih Gökçek döneminde yapılan ve 750 milyon dolar harcanan Ankapark çürümeye terk edilmiş durumda. Direkleri dikilmiş ancak teleferik kabinleri ortada yok. Her Ankaralının anılarında yer alan “Çiftlik”in yerinde yeller esiyor. Hayvanat Bahçesi tamamen ortadan kaldırıldı. Çocukların, zürafayı gösterirken çekilecek bir anı fotoğrafı olmayacak.

Ankara’da arsa kalmamış gibi, önce Başbakanlık binası, ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak inşasına başlanan yapı, AOÇ’yi geri dönüşü olmayan bir şekilde kuruluş mantığından uzaklaştırdı. Cumhuriyetin ilk yıllarında, bütünsel bir anlayışla yapılan çok sayıda yapı ortadan kaldırıldı ya da sığıntı konumuna düşürüldü.

Yeni yapılaşma gündemde

AOÇ’den son haber, yine betonlaşma üzerine. Çiftliğin Etimesgut bölgesinde kalan taraflarına yeni yapılaşmalar gündemde. Devasa bir alan MİT’e, bir o kadarı Özel Kuvvetler Komutanlığı’na (ÖKK) ve Tarım Bakanlığı’nın yapılaşmasına açılıyor. İlk iki kurumun gizlilik nedeniyle ne tür bir yapılaşmaya gidecekleri bilinmiyor. Ancak Tarım Bakanlığı’nın araziye yangın söndürme helikopterleri için hangar yapacağı söyleniyor.

Öngörüsüzlük, burnunun dibini göremeyecek noktaya gelmiş durumda. Öyle ki yine AOÇ arazisine yapılan askeri havaalanının tamamen yerleşim alanlarının ortasında kaldığı gerçeğinin kimse farkında değil. Tersine yerleşim alanlarının göbeğine helikopter hangarı yapılıyor.

Bu yıkımı yalnızca öngörüsüzlükle açıklamak mümkün mü?

Yeni AOÇ 2023’te

Ülke “Beş betoncu”ya teslim edilmişken, Cumhuriyetin başkentinin bundan etkilenmemesi olanaksız. Ancak Atatürk’ün Çankayası’ndan güzel bir örneği size aktarmak istiyoruz. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tamamen kurumun tapulu malı olan Bademlik’teki 750 dönümlük alanı kent ormanı yapmaya hazırlanıyor. Çiftlik anılarıyla büyümüş birisi olan Taşdelen, çalışmalar süren projeye bahar aylarında başlayacaklarını söylüyor. Taşdelen’in anlatımlarına göre, bölgenin 500 dönümlük alanı tamamen orman olarak ağaçlandırılacak, bademler ve diğer yerel örtü korunacak. “Bölgede 1 santimetrekareye bile betonlaşma mantığıyla yaklaşmıyoruz. Piknik alanı olacak. Ancak dumanaltı olmayacak. İlçe belediyesi ölçeğinde, vahşi hayvanları kapsamayan bir hayvanat bahçemiz olacak. Ağırlıkla çocuklara yönelik binicilik merkezi olacak. Mevcut egemen betonlaşmaya karşı yeşilde inat ediyoruz. Ankara’da olmayan kent ormanını Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılına yetiştireceğiz” diyor.

Oluşturulacak yeşil alan aynı zamanda Mamak ilçe sınırında bulunuyor. Tesislere Mamaklıların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. İktidar partisinin yönetiminde bulunan ilçelerde yapılan millet bahçelerine merkezi hükümetin kaynakları akıtılıyor. Çankaya ise özkaynaklarıyla yapacak.

AOÇ’deki yıkımı tüm iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemde, Atatürk’ün “örnek” anlayışının yaşatılacak olması teselli oluyor.

Yıkanı eleştirmek haksa, yapanı da alkışlamak o kadar hak olmalı...