Minibüste kadın cinayeti: Eski eşinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Senem Barik (38), eve gitmek için kızıyla bindiği minibüste, 1 yıl önce boşandığı İrfan Barik (46) tarafından 4 yerinden bıçaklanarak katledildi.
Kadın cinayeti dün saat 23.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. İlçede yaşayan Senem Barik, akraba evliliği yaptığı eşi İrfan Barik'ten, geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.
Bir süre kadın sığınma evinde kalan Barik, bir iş yerinde çalışmaya başlayınca çocuklarıyla birlikte kiraladığı evde yaşamaya başladı. Ancak İrfan Barik, adresini öğrendiği eski eşini barışma isteğiyle rahatsız etmeye başladı. Senem Barik, polise giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine İrfan Barik hakkında 10 gün uzaklaştırma kararı verildi. Bu karara rağmen ısrarlarına devam etti.
ÖLDÜRMEK İÇİN TAKİP ETMİŞ
İrfan Barik, dün Senem Barik'i çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra takip etmeye başladı. Senem Barik, kızı B. B. (16) ile birlikte evlerine gitmek için Çınarlı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde minibüse bindi. Eski eşinin arkasından minibüse binen İrfan Barik, Senem Barik’i, kızının gözleri önünde 4 yerinden bıçakladı. Senem Barik kanlar içinde yere yığılırken, İrfan Barik ise kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Senem Barik’i ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Senem Barik, acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
CİNAYETİ BÖYLE İTİRAF ETTİ
Olaydan sonra kaçan katil zanlısı İrfan Barik, suç aleti ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. İrfan Barik’in emniyetteki ilk ifadesinde, “Eşimi çok kıskanıyordum. Barışmak istiyordum. Israrlarıma rağmen barışma isteğimi kabul etmedi. Kendisini kıskanıyordum. Barışıp evine dönmesini istiyordum. Olay gecesi takip ettim. Evine dönmesini söyledim. Kabul etmeyince bıçakladım” dedi.
İrfan Barik, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.
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