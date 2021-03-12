Miras yüzünden yeğenlerini vurdu
İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi, miras meselesi nedeniyle çıkan tartışmada yeğenlerini vurdu. Olaydan sonra kaçan saldırgan yakalanırken, vurulan yeğenlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam mücadelesi veriyor.
Olay saat 15.30 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Üstün Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Nusret Elitaş ile yeğenleri Emrah ve Seher'in arası alacak verecek meselesi yüzünden bozuktu. Nusret Elitaş, sokakta otomobillerine binmek üzere olan yeğenleri Emrah Elitaş (30) ve Seher Elitaş (27) kardeşlere silahla ateş açtı.
Saldırgan amca olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seher Elitaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağabeyi Emrah Elitaş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Nusret Elitaş, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro ekipleri ve Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonrası Ümraniye'de yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, zanlının saldırıda kullandığı silah olay yeri yakınlarında bulunan bir evin bahçesinde bulundu.
Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
Öte yandan hastanede tedavisi süren Emrah Elitaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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