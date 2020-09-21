Mısır'da 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit bulundu

21 Eylül 2020 Pazartesi, 04:20

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Mısır'da arkeologlar, başkent Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde bulunan bir kuyuda yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait 27 lahit keşfetti.

Mısır Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre Eylül başında 13 lahit keşfinin ardından dün 14 lahit daha bulundu.

Sakkara'daki antik mezarlığın 3 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor.

Bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Kültür Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamada "İlk çalışmalar bu tabutların tamamen kapatıldığını ve gömüldükten sonra hiç açılmadığını gösteriyor" bilgisi verildi.

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Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Halid el Enani, lahitlerin keşfiyle ilgili açıklamayı kendisi bizzat eserleri ziyaret edene kadar erteledi.

El Enani, Sakkara ziyaretinde 11 metrelik kuyuda yapılan 'zorlu' araştırmalar nedeniyle çalışanları tebrik etti.

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Keşfedilen lahitlerin tarihiyle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için kazı çalışmaları sürüyor.

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Kültür Bakanlığı, önümüzdeki günlerde düzenlenecek basın toplantısına kadar 'daha fazla bilgi'ye ulaşmayı umduklarını belirtti.

Lahitlerle birlikte keşfedilen, tabutların yanına yerleştirilmiş diğer arkeolojik eserler de renkli süslemeleri ve oymalarıyla dikkat çekiyor.

Sakkara, başkent Kahire'nin 30 kilometre güneyinde yer alıyor. Bu nekropol, eski Mısır'ın başkenti Memfis'in mezarlığı olarak kullanılıyordu.

Mısır hükümeti son yıllarda bölgedeki tarihi kazıları yoğunlaştırırken, yeni keşiflerle bölge turizmini canlandırmak istiyor.