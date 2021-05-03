Covid-19 tedavisi gören Mısra Öz taburcu oldu

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:59

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen tren kazasında kaybettiği oğlu ve eşi için adalet mücadelesi veren Mısra Öz, Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

17 Nisan 2021’de yoğun bakım servisine kaldırılan Mısra Öz, sağlığındaki olumlu gelişmeler üzerine 25 Nisan 2021 tarihinde normal hasta odasına alınmıştı.

Mısra Öz’ün sağlık durumu ile ilgili Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu şu bilgileri verdi:

“Hastamız Mısra Öz' ün hastanemizdeki tedavisi sonlanmış olup, sağlığına kavuşmuş olarak 3 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) taburcu edilmiştir. Kendisine sağlıklı günler diliyoruz”



