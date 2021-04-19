Mısra Öz Sel'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Mısra Öz Sel'in babası Mehmet Öz, kızının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çorlu Tren Faciası’nda oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, hastanede koronavirüs tedavisi görmeye devam ediyor. Baba Mehmet Öz, katıldığı canlı yayında kızının sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:
"1 haftadır tedavi görüyor. Doktorlar durumunun iyiye gittiğini söyledi. Ailemde oğlum ve eşim de koronaya yakalandı. Onların durumu iyi. Mısra uyutuldu. Entübe şekilde. Kontrol cihazlarda. Sıkıntılı bir süreç geçirdi ve yoruldu"
"AKP'DEN KİMSE ARAMADI, ARAMALARINI DA İSTEMİYORUM ZATEN"
Çorlu Tren Faciası’na ilişkin de konuşan baba Öz, “Umarım adalet yerini bulur. Ailelerin psikolojileri bozuk. İktidar faciada kulaklarını kapatmış durumda. Beni muhalefetten arayanlar var. Ama iktidardan arayan bile yok. Bu çok acı bir şey. Ülkeyi yönetenlerin insan ayırımı yapmamaları gerekiyor. Ben aramalarını da istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum; biz ötekileştirildik. Bu da ailelerin çok zoruna gidiyor” dedi.
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