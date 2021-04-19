Mısra’nın sesi oldular

19 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Mısra Öz’ün babası Mehmet Öz, kızının son zamanlarda üzerindeki baskının arttığını ve stresten bağırsak sendromuna yakalandığını, bir süre hastanede kaldığını söyledi. Torunu Arda Sel’i Çorlu’daki tren faciasında kaybeden baba Öz, “Mısra 20 gün kadar hastanede kalmıştı. Hastaneden çıktığında ise bağışıklık sistemi zayıfladı ve koronavirüse yakalandı. Şu an durumu iyiye gidiyor. Kamuoyunun Mısra’nın mücadelesine verdiği desteği görünce dün gözyaşlarımı tutamadım” dedi.

YEDİREMİYORUZ

Öz, “İnsanlar adaletsizliği görüyor ve doğru yönde karar veriyorlar. Çorlu tren faciası olmadan önce 2016 yılında yerel gazetelere baktığınızda Uzunköprü/Çerkezköy açılışında AKP milletvekilleri hepsi bu yolu biz açtık diye boy gösterdiler. Faciadan sonra hiçbiri ortada yok. Bu faciayı üstlenen de yok. Hâlâ oturdukları yerden maaş alan suçlular var. Bunu kendimize yediremiyoruz” dedi.

Öz, “Ankara’da AYM önünde polis şiddetiyle karşı karşıya kalmıştık. Onun mahkemesi vardı. Sözde kızım 6 polisi darp etmiş. Mısra, duruşma günü yaklaştığı için stresliydi. Bilirkişi raporunda bir değişikliğe gidildi onun stresi de vardı” ifadelerini kullandı.

Öz hakkında bilgi veren baba Mehmet Öz, kızının yoğun bakımda ve stabil durumda olduğunu söyledi. Ailede eşinin, oğlunun ve Mısra Öz’ün korona olduğunu dile getiren Öz, “Sağlık Bakanlığı’ndan getirelen ilaçları kullandıktan sonra Mısra fenalaştı. Hastaneye kaldırdık” dedi.

KILIÇDAROĞLU ÖZ’Ü ARADI

CHP lideri Kılıçdaroğlu Mehmet Öz’ü arayarak bir haftadır yoğun bakımda korona tedavisi gören kızı Mısra Öz için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Öz, koronavirüse yakalanmadan önce her gün Twitter’dan kazayı hatırlatan tweet’ler atarak adalet mücadelesini sürdürüyordu.

Sosyal medya kullanıcıları yoğun bakımda olduğu için tweet atamayan Öz’ün adalet arayışında sesi oldu. Sosyal medyada yüzlerce kişi Öz’ün adalet çağrısını paylaşan tweet’ler attı.