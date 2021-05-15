Trabzonspor'a mağlup olan Gençlerbirliği, Süper Lig'den düştü

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:28

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Trabzonspor bu sonuçla lig maratonunu 71 puanla dördüncü sırada tamamlarken, konuk ekip Gençlerbirliği ise 38 puanla 20. sıraya demir atarak Süper Lig'e veda etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçta gol perdesini 45. dakikada Trabzonsporlu Caleb Ekuban açtı. İlk yarı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonlanırken, Floyd Ayite 52. dakikada Gençlerbirliği adına kaydettiği golle beraberliği sağladı. Karşılaşmada perdeyi kapatan isim ise, 83. dakikada Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren Anthony Nwakaeme oldu.

Gençlerbirliği, bu sonuçla iki sezonun ardından TFF 1. Lig'e düştü. MKE Ankaragücü'nün de lige veda etmesiyle birlikte Süper Lig'de 2021-22 sezonu, Ankara takımları olmadan oynanacak.