Trabzonspor'a mağlup olan Gençlerbirliği, Süper Lig'den düştü
Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği, küme düştü. Bu sonuçla Süper Lig'de Ankara ekibi kalmadı.
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Trabzonspor bu sonuçla lig maratonunu 71 puanla dördüncü sırada tamamlarken, konuk ekip Gençlerbirliği ise 38 puanla 20. sıraya demir atarak Süper Lig'e veda etti.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçta gol perdesini 45. dakikada Trabzonsporlu Caleb Ekuban açtı. İlk yarı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonlanırken, Floyd Ayite 52. dakikada Gençlerbirliği adına kaydettiği golle beraberliği sağladı. Karşılaşmada perdeyi kapatan isim ise, 83. dakikada Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren Anthony Nwakaeme oldu.
Gençlerbirliği, bu sonuçla iki sezonun ardından TFF 1. Lig'e düştü. MKE Ankaragücü'nün de lige veda etmesiyle birlikte Süper Lig'de 2021-22 sezonu, Ankara takımları olmadan oynanacak.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK trans oyuncunun katıldığı programı kapattırdı
- Soylu büyük tehdit altında
- Bu kez intihar eden yurttaşları hedef aldılar
- 19 Mayıs'ta yasak var mı?
- İsrail, medya kuruluşlarının bulunduğu binayı bombaladı
- Instagram hesabı olan herkes tehlikede
- Erdoğan bir hatanın daha eşiğinde
- Süper Lig'de şampiyon belli oldu!
- Göçmen işçiye cinsel saldırı iddiası
- Süleyman Soylu'ya 8 Sedat Peker sorusu