MKE Ankaragücü'nde yeni transferler için imza töreni düzenlendi

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:17

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü yeni transferlerini tanıttı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, transfer yasağını kaldırdıklarını ve 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile gireceklerini söyledi.



Kadroya yeni katılan oyuncuların tanıtımı için düzenlenen törende konuşan başkan Koca, "Değerli Ankaragücü taraftarları. Camiamızın büyük bir sabırla beklediği transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcayan ve büyük bir özveriyle çalışan yönetim kurulumuz, Ankaragücü'müzün şampiyonluk hedefine yakışır bir takım kurulmasını sağlamak adına gecesini gündüzüne katarak transfer yasağını resmi olarak kaldırmıştır." dedi.

Büyük Ankaragücü ailesine bu müjdeli haberi vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Koca, "Yaptığımız transferlerin de camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Ankaragücü'müzü layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak, kulübümüzü daima ileriye taşımak adına verdiğimiz mücadele durmaksızın devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Faruk Koca, taraftarlarının desteğiyle özlenen günlere hep birlikte ulaşacaklarını kaydederek, "Yeni sezonun camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum." şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü'nün bu sezon renklerine kattığı 20 yeni futbolcu şöyle:

"Kwabena Owusu, Omogbolahan Gregory Ariyibi, Eren Derdiyok, Aatif Chahechouhe, Abdullah Durak, Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hüseyin Acar, Cem Ekinci, Bahadır Han Güngördü, İshak Çakmak, Yasin Güreler, Mahmut Akan, Ulaş Yılmaz, Arif Emre Eren, Hakan Öztürk, Kaan Çinkaya."



