Son dakika... İfadeleri alınan emekli amiraller hakkında karar

27 Mayıs 2021 Perşembe, 08:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Montrö açıklamasında adı bulunan 104 emekli amiralden ifadesi alınmayan 84 emekli amiralin ifadeleri alındı.

Emekli 104 amiral, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularındaki açıklaması tartışma yaratmıştı. İktidar kanadından açıklamaya sert tepki gösterilmişti. Açıklamanın ardından soruşturma başlatılmış ve 10 emekli amiral günlerce gözaltında tutulmuştu.

85 YAŞINDAKİ EMEKLİ AMİRAL EMNİYETE ÇAĞRILDI

Bugün ise 84 emekli amiralin ifadeleri alınmaya başlandı. Bugün emniyette 8 emekli amiral ifade verdi. Öte yandan ifade verenler arasında 85 yaşında bir emekli amiralin olduğu belirtildi.

İfade süreciyle ilgili açıklamada bulunan Avukat Hüseyin Ersöz, "İfade alma işlemlerinin Ankara’da yapılmasını anlamak güç. En genci 60 yaşında olan, birçok sağlık sorunu ile boğuşan bu kişilerin, pandemide yaşadıkları illerde ifadelerinin alınmasını sağlamak zor olmamalı" dedi.

Ersöz, biri 82 yaşında olan ve Ankara Adliyesi’nde bulunan 9 emekli amiralin, savcılık ifadeleri alınmadan, “bulundukları ili terketmemek” ve “yurt dışına çıkamamak” adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiğini açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Ersöz sürece dair şunları söyledi:

Emekli Amirallerin 'Kamuoyu Duyurusuna' ilişkin soruşturmada ifade alma işlemlerine yeniden başlandı. Bugün emniyette 8 kişinin ifadesi alındı. Sonraki günlerde de ifade alma işlemlerine devam edilecek. İfadesi alınan kişiler arasında 85 yaşında bir emekli amiral de var.

İfade alma işlemlerinin Ankara’da yapılmasını anlamak ise çok güç. En genci 60 yaşında olan, birçok sağlık sorunu ile boğuşan bu kişilerin, pandemide yaşadıkları illerde ifadelerinin alınmasını sağlamak zor olmamalı. Hele ki sadece bir 'basın açıklamasıyla' suçlanırlarken! Bir kez daha ifade edeyim ki, tamamen mesleki duyarlılık ve devletin menfaatlerini gözeten bir hassasiyetle kaleme alınan bir barışçıl metinden 'darbe paranoyası' üretmek ve 'suç için anlaşma' olarak nitelendirmek hukuk devleti ciddiyeti ile bağdaşmıyor."

EMEKLİ AMİRALLER HAKKINDA KARAR

Emekli amiraller hakkında, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce “kelepçe takılmamak” suretiyle “il dışına çıkamamak” ve “yurt dışına çıkamamak” adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE NELER OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Nisan'da 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' ile ilgili TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınırken, yaşları 70'in üzerinde olan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise ifadeye çağrıldı. 14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. Daha sonra emekli amirallerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletilmişve 6 emekli amiral daha ifadeye çağrılmıştı. Ankara emniyetindeki ifadelerinin ardından 6 kişi de sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştı.