Mordoğan’da ağaç katliamı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 09:24

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan'da üzücü bir olay yaşandı. Manal Koyu'nda Karabutun Belediyesi'ne ait tesiste bulunan yaklaşık 30 çam ağacı kesildi. Ağaç katliamını yapanların kimliği henüz belirlenemezken Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, harekete geçerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Açıklamayı sosyal medya hesabından yayınlayan Başkan Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Karşılaştığımız acı tablo yüzünden içimiz kan ağlıyor, yüreğimiz kanıyor!.. Mordoğan Manal Koyu'nda bu yaz işletmeciliğini yapmaya hazırladığımız tesisimizde bulunan 30’a yakın çam ağacımız, kendini bilmez vandallar tarafından katledildi.

Vatandaşlarımızın kullanımında olan duş sistemlerimiz de tahrip edildi. Bu ahlaksızlığı, bu hainliği kimin yaptığını bulmak için derhal harekete geçtik ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Sizlerin kutsal vergileri ile alınan bu kamu mallarına zarar veren kişilerle adalet önünde mutlaka hesaplaşacağız. Üzüntümüz gerçekten çok büyük..."



