Mordoğan’da ağaç katliamı
Karaburun Belediyesi’nin Manal Koyu’ndaki tesisinde bulunan 30 çam ağacı kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.
İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan'da üzücü bir olay yaşandı. Manal Koyu'nda Karabutun Belediyesi'ne ait tesiste bulunan yaklaşık 30 çam ağacı kesildi. Ağaç katliamını yapanların kimliği henüz belirlenemezken Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, harekete geçerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Açıklamayı sosyal medya hesabından yayınlayan Başkan Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:
"Karşılaştığımız acı tablo yüzünden içimiz kan ağlıyor, yüreğimiz kanıyor!.. Mordoğan Manal Koyu'nda bu yaz işletmeciliğini yapmaya hazırladığımız tesisimizde bulunan 30’a yakın çam ağacımız, kendini bilmez vandallar tarafından katledildi.
Vatandaşlarımızın kullanımında olan duş sistemlerimiz de tahrip edildi. Bu ahlaksızlığı, bu hainliği kimin yaptığını bulmak için derhal harekete geçtik ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Sizlerin kutsal vergileri ile alınan bu kamu mallarına zarar veren kişilerle adalet önünde mutlaka hesaplaşacağız. Üzüntümüz gerçekten çok büyük..."
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'