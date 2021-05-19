Mostafa Muhammed “tatil modunu açtı”
Süper Lig’i averaj farkıyla 2. sırada tamamlayan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed, sezonun bitmesinin ardından soluğu Maldivler ’de aldı.
Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, Süper Lig’in bitmesinin ardından sezonun yorgunluğu atmak için rotasını Maldivlere çevirdi.
Galatasaray’ın 1.5 yılığına kiraladığı başarılı oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Mısır Milli Takım’ı aday kadrosuna davet edildi.
Sarı-kırmızılı takıma ocak ayında transfer olan Mostafa Mohamed, maçlarda gösterdiği başarılı oyunuyla kısa sürede taraftara kendini sevdirmeyi başardı.
Mostafa Mohamed, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına “tatil modu açık” yazarak şu görseli paylaştı:
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