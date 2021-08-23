Mourinho tarihe geçti Roma kazandı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:38

Serie A’nın ilk haftasında Roma, sahasında Fiorentina ile karşılaştı. Ev sahibi takım 26. dakikada Tammy Abraham'ın ara pasında ceza sahası içinde toplan buluşan Henrikh Mkihtaryan golüyle 1-0 öne geçti.

Son yarım saate Roma’nın üstünlüğüyle girilirken 60. dakikada Fiorentina’da Nikola Milenkovic, skora yeniden dengeyi getirdi. Beraberlik golünden 4 dakika sonra Roma’da Jordan Veretout, başkent ekibini öne geçiren golü atarken, 79. dakikada Fransız oyuncu kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Karşılaşma 3-1 Roma’nın üstünlüğüyle tamamlandı ve Jose Mourinho yeni takımıyla çıktığı ilk lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın 17. dakikasında Fiorentina kalecisi Bartolomiej Dragowski, Tammy Abraham’a ceza sahası dışında yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 52. dakikada ise ev sahibi takımda Nicolo Zaniolo, ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gördü.

MOURİNHO İLKİ BAŞARDI

Daha önce İtalya Serie A’da Inter’i çalıştıran Jose Mourinho, sezon başında Roma ile anlaşmıştı. Takımıyla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Mourinho, Opta verilerine göre üç puanlı döneme geçildiği günden bu yana Serie A’da 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.