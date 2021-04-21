MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
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