MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DHA
21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:27
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.


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