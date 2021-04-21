MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:27

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.