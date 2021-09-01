MSB: 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 13:12
MSB: 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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