MSB: 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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