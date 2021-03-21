MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.
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