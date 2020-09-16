MSB duyurdu: İlk kez bir komutan koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu .
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twetter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."
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