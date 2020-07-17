MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

DHA
17 Temmuz 2020 Cuma, 10:37
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Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,

"Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.


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