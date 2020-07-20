MSB: Hakkari’de 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki üs bölgesine yapılan saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB’nin açıklaması şu şekilde:
"Çukurca / Hakkâri'de 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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