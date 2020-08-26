MSB: İdlib'de çok sayıda EYP imha edildi

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:34

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızın İdlib bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda EYP tespit edilerek imha edildi" denildi.