MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'li teröristin, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Sosyal medyada gündem olan Hasan Mezarcı iddiası
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Sosyal medyada gündem olan Hasan Mezarcı iddiası