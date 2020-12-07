MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'li teröristin, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
07 Aralık 2020 Pazartesi, 09:34
MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.


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