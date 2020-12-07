MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

07 Aralık 2020 Pazartesi, 09:34

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

