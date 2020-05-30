MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:59

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.



