MSB'den 'Barış Pınarı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG’li öldürüldü

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 11:04
MSB'den 'Barış Pınarı' açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 


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