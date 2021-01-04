MSB'den 'Barış Pınarı' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG’li öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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