MSGSÜ’deki ‘hukuka aykırı’ işlem iptal edildi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema- Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ilişkin yönetmelik değişikliği ve atamaya karşı açılan davada işlemin iptaline karar verildi. İstanbul 11. İdare Mahkemesi işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Bir öğrenci, Resmi Gazete’de 15 Eylül 2020’de yayımlanan Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema- Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair dava açtı. Davada söz konusu merkeze uzman olmayan bir kişinin atandığı da belirtilerek atamanın da iptal edilmesi istendi. Bu düzenleme ile merkezin müdürlüğüne ve yönetimine, sinema ve televizyon alanında uzmanlığı ve çalışması olmayan öğretim elemanlarının getirilmesinin amaçlandığı, dava konusu düzenleme sonrasında merkezin çalışmalarının aksayacağı da iptal istemine gerekçe gösterildi.

‘LİYAKAT İLKESİNE AYKIRI’

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, “dava konusu işlemin iptaline” karar verdi. Kararın gerekçesinde, “Yönetmelik değişikliğinin eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet vereceği gibi düzenleyici işlem olan yönetmelik hükümlerinin mutlak olarak taşıması gereken genel ve sürekli olma niteliğinin dava konusu yönetmelik değişikliği ile ortadan kaldırıldığı görülmektedir” denildi.