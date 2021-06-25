Mübariz Mansimov'un açtığı Yalıkavak Marina davasında yeni gelişme

25 Haziran 2021 Cuma, 18:21

Bodrum Yalıkavak’ta turizm ve otel yatırımları da bulunan dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun, 2010 yılında satın aldığı Yalıkavak Marina’daki dava tartışılmaya devam ediyor.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Yalıkavak Marina davasında sanıklar hakkında beraat kararı çıkması üzerine savcılık hareket geçti. Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun açtığı davadaki karara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

42 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI

Marinayı, Profilo Holding'in sahibi Yahudi asıllı Türk iş adamı Cefi Jozef Kamhi'den 42 milyon dolara satın alan Mansimov, 2016’da yaşananlar üzerine konuyu mahkemeye taşımıştı.

Aynı anda 620 yatı ağırlayabilen ve dünyanın önde gelen siyasetçileri ile iş insanlarının görüşmelerini gerçekleştirdiği Yalıkavak Marina, Alaattin Aykaç yönetimine bırakılmıştı. Yönetimde, Ali Kemal Çelikten ve Mehmet Ercil de vardı. 2012 yılında ise şirketin yüzde 50 hissesini, ardından da 2016’da ise Palmali Otel İşletmeleri Yatırım ve Turizm şirketinin bütün hisseleri RSR Holding'e devredilmişti. RSR Holding'in sahibi ise Anar Alizade idi. Alizade ismi ise Azerbaycan petrol devi SOCAR’a çıkıyordu.

Mansimov, marinadaki hisselerinin bir bölümünü, 2016 yılında satmıştı. Aradan bir yıl geçtikten sonra Gurbanoğlu, otel ve marinanın değerinin altında hatalı biçimde devrinin gerçekleştirildiği iddiasıyla Palmarina Holding ve RSR Holding’e dava açmıştı.

Mansimov, satışın gerçekleşmesinin ardından Bodrum’da dava açmıştı. Sonra da İstanbul’da suç duyurusunda bulunmuştu. Bodrum'daki davayı ise kaybetmişti. Mansimov, marinanın değerinin 220 milyon dolar olduğunu ancak 31 milyon dolar ödendiğini söylüyordu.

YÖNETİME MEHMET AĞAR GEÇMİŞTİ

Türkiye ise bu marinayı Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la tanımıştı.

Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları’na 2014 yılında eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP’li vekil Zülfü Tolga Ağar şube müdürü olarak atanmıştı. Ve Ağar ailesinin marinadaki varlığı tartışmalara sebep olmuştu.

Mansimov, geçen yıl FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanırken, Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Mehmet Ağar oturmuştu.

"DAVADAN VAZGEÇİRMEK İÇİN YAPTILAR"

Öte yandan hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker de geçen aylarda yayınladığı videolarla marinayı gündeme getirmişti. Tartışmaların ardından 1 Haziran’da marina yönetiminin aldığı kararla Ağarların marina dışında bırakılmıştı.

FETÖ’den tutuklanıp aylarca hapis yatan Mansimov, marinayı geri almak için açtığı dava üzerine tutuklandığını iddia etmişti. Mansimov mahkeme sorgusunda, “Marinaya karşı dava açtım mallarımı geri almak için. Bütün bunları davadan vazgeçirmek için yaptılar” demişti.

MANSİMOV DAVALARI KAYBETTİ

Bodrum’daki marina davasını kaybeden Mansimov, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davayı da 10 gün önce kaybetmişti.

Mahkeme, marinanın sahibi Anar Alizade, Mansimov’un eski çalışanı ve CEO’su Alaattin Aykaç ile eski yöneticileri Ali Kemal Çelikten ve Mehmet Ercil hakkında beraat kararı vermişti.

BAŞSAVCILIK BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin beraat kararı üzerine, konuyu bir üst mahkemeye taşımayı talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sami Şahin; Aykaç, Çelikten, Ercil ve Anar Alizade hakkındaki beraat kararına itiraz etti. Savcılık, beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, kararın sanıklar aleyhine bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti.

Öyle görülüyor ki Yalıkavak Marina daha çok su kaldırmaya devam edecek.