Mücbir Sebep’in filmi

07 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Yaşadığımız kısıtlı yeni dünya düzeninde Zeynep Tanbay’ın Beethoven’ın müziğiyle yaratıp 4 Kasım 2020’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) sahneye koyduğu Mücbir Sebep dans gösterisinden dijital #mecburevde çıktı. Beykoz Kundura ve Tophane- i Amire mekân desteğinde gerçekleşen çevrimiçi gösterilecek filmin ilk gösterimi bugün CRR YouTube kanalında.

Pandemi sürecinde insan hallerine, kısıtlamaların etkilerine dansla tanıklık eden projeyi hayatın akışının tam kapanma ile her alanda değiştiği son günlerde koreografı Zeynep Tanbay bu kez de yönetmen koltuğuna da geçerek “ev hali”ni filme çekti. “Evde kal” süreciyle bire bir örtüşen bu Mücbir Sebep’in “ev hali” film versiyonunda dansların her bölümü pandemi kısıtlamalarının izin verdiği ev/balkon/teras/bahçe gibi alanları simgeleyen değişik mekânlarda çekildi. Tanbay’ın dansçıları Can Gökdoğan, Evrim Akyay, Gizem Bilgen, Gül Batırbaygil, Melih Kıraç, Nil Batırbaygil, Serhat Kural, Suzan Alev ve oda müziği topluluğu Lepidus Ensemble eşliğinde gerçekleşen projede yardımcı yönetmen Erhan Arık, görüntü yönetmeni Mustafa Şen, ışık Ceyhun Ünsal, kurgu yönetmeni Ebru Şeremetli, kurgu Ozan Çağlar’ın imzaları var.