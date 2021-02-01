Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 12:22

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel (MUBEP) Limited şirketi yetkilileri ile DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalanan ve işçiler tarafından sevinçle karşılanan sözleşmeye göre personelin yüzde 70’inden fazlası 3 Bin 400 lira ve üzeri maaş alacak.

İmza törenin konuşan DİSK Genel-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş, ”Uzun yıllardır beklediğimiz ilk toplu sözleşmeyi imzalamış bulunuyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

İmza töreninde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "3031 personelimiz toplu sözleşmeden faydalandı. Daha önce aynı işi yapan arkadaşlarımız arasında büyük maaş farkı oluşuyordu. Çeşitli çalışmalardan sonra artık sözleşmeli olarak çalışan arkadaşlarımızı tek çatı altında topladık. Aynı işi yapan personel arasındaki dengeyi sağlamak için 219 unvan çeşitliliğini 19 grup haline getirip maaş çeşitliliğini azaltarak eşit işe eşit maaş verdik. Çalışanlarımızın yüzde 70'inden fazlası 3 Bin 400 liranın üzerinde maaş alacak. Bu toplu iş sözleşmesine göre ise en düşük maaşımız 3 Bin 144 lira. Ancak bu maaşı alacak personelimiz yalnızca yüzde 1,5’luk kısım. En yüksek maaşımız ise 6 Bin 241 lira oldu. 1,5 yıllık sözleşmede ortalama yüzde 22 maaş artışı oldu. Personelimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.