Muğla Büyükşehir’den öğrencilere uzaktan eğitim desteği
Muğla Büyükşehir Belediyesi bilgisayarlarını pandemi nedeniyle uzaktan eğitim için çocukların hizmetine sundu. Öğrenciler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazırlanan bilgisayar dersliklerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği sağlıyor. Öğrenciler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazırlanan bilgisayar dersliklerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hazırlanan bilgisayar dersliklerinde ekipler tarafından her türlü hijyen, salgın ve sosyal mesafe tedbirleri alındı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Geleceğimizin garantisi çocuklarımız için 2020-2021 Eğitim öğretim yılı başladı. Pandemi nedeni ile milyonlarca öğrenci okullarından uzakta evlerinde eğitim alıyor. Bilgisayar, internet gibi ihtiyaçların fazlasıyla hissedildiği günlerden geçiyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için bilgisayar, tablet desteği kampanyası başlattık. Bunun yanında çocuklarımızın uzaktan eğitim ve canlı dersleri için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezimizde derslikler hazırladık. Her şey geleceğimiz çocuklarımız için. Hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak ayarlanan dersliklerde öğrencilerimiz derslerine girebilecek. Bu süreçte eğitime elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.
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