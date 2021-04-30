Muğla Tabip Odası Başkanı Şahin: İnsanların üç gün göç etmesine fırsat verdiler, bunun adı tam kapanma mıdır?

30 Nisan 2021 Cuma, 22:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'tam kapanma' açıklamasının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinin tatilcilerin akınına uğraması üzerine Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin, “Üç gün önceden duyuru yapıp insanların üç gün göç etmesine fırsat verdiler. Bunun adı olsa olsa tam kapanmama olur” eleştirisinde bulundu.

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin yaptığı açıklamada tam kapanma kararının üç gün önceden duyurulmasıyla vatandaşların göç etmelerine fırsat verildiğini belirterek şöyle konuştu;

“Bu şekilde bir tam kapanma olmaz. Üç gün önceden duyuru yaparak insanların sahil kesimlerine göç etmelerine fırsatı verdiler, bunun adı olsa olsa tam kapanmama olur. Nüfusumuz 1.1 milyondan, 2 milyona dayandı. 2020 Haziran’daki rahatlama sürecini yaşıyoruz. 11 Mart 2020 tarihinden sonraki en tehlikeli sürecin içerisindeyiz. Tam kapanma dedikleri bu olamaz. Örneğin ben işyeri hekimiyim ve 55 işyeri ile ilgili yetkiliyim, bu 55 işyerinin tamamı açık şu anda, işçiler görevliler her yerde, dolaşıyor, geziyor, büyükşehirlerden gelenlerle birlikte hareket ediyor. Muğla ili ve ilçelerindeki gerek hastaneler ve gerekse yoğun bakım üniteleri şu anda yüzde 70 diyorlar, ama bunun içinde çocuk ve kadın doğum yoğun bakım üniteleri de var, Covid-19 ile ilgili yoğun bakım yataklarının tamamına yakını dolu”

“1 MAYIS İŞÇİNİN EMEKÇİNİN BAYRAMI DEĞİL HASTALIĞI OLACAK”

Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Datça ve Fethiye sahil kenarlarına büyük göç olduğunu belirten Şahin, “Büyükşehirlerden akın akın gelenler hastalık popülasyonunu buraya yaymaya başlayacaklar, 10 gün sonra Muğla ili olarak büyük bir sağlık krizinin içerisinde olabiliriz. Ayrıca aşılama çalışmalarında çok yavaşladı ve adeta durdu. Bu gidişle 2021'i bırakın 2022 ve 2023 yılında bu salgınla mücadeleye devam ediyor olacağız. İşçi bayramını kutlamaya çalışıyoruz, ama bu bayram, yani 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı değil hastalığı olacak” diye konuştu.